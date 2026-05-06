Die Kfz-Zulassungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt erweitert ihre Öffnungszeiten. Ziel ist es, das Terminangebot zu erhöhen und Wartezeiten zu verkürzen.

Ab Montag, 11. Mai, werden zusätzliche Termine an zwei weiteren Nachmittagen angeboten. Künftig ist die Zulassungsstelle montags und dienstags jeweils von 7.30 bis 15 Uhr durchgehend geöffnet. Mittwochs sind Termine von 7 bis 12 Uhr möglich, donnerstags von 7.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 13 Uhr.

Mit der Umstellung entfällt auch der bisherige terminfreie Zeitraum am Mittwochvormittag mit Wartemarken. Vorsprachen sind künftig grundsätzlich nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Eine Ausnahme gilt lediglich für Fahrzeugabmeldungen.

Die zusätzlichen Termine können ab Mittwoch, 6. Mai, online gebucht werden. Die Terminvergabe erfolgt über die Internetseite des Rhein-Pfalz-Kreises.