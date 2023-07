Die Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle in Heßheim wird eine dritte Woche am Stück geschlossen bleiben. Auch vom 17. Juli bis 21. Juli laufen damit sämtliche Kfz-An- oder Ummeldebelange im Rhein-Pfalz-Kreis ausschließlich über die Außenstelle in Dudenhofen. Darüber hat die Verwaltung am Freitag informiert. Grund dafür sei wie in den zwei Wochen zuvor die personell angespannte Situation. Das löst Verwunderung bei der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim aus, deren gerade erst modernisierten Räumlichkeiten leer bleiben. Warum die Kreisverwaltung keine Mitarbeiter von Dudenhofen nach Heßheim abzieht, erfahren Sie hier: Zum Artikel