Seit Wochen sind die Außenstellen der Kfz-Zulassung im Rhein-Pfalz-Kreis geschlossen. Hauptgrund dafür ist ein personeller Engpass. In dieser Woche deutet sich zumindest eine kleine Entspannung an: kurzfristig gibt es zumindest im Kreishaus in Ludwigshafen wieder Termine. Davon abgesehen bleibt die Problematik auf absehbare Zeit bestehen. So soll die Außenstelle Heßheim vorerst „bis auf Weiteres“ geschlossen bleiben. Warum das so ist, wie die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim dazu steht und wie es bei der Außenstelle Dudenhofen aussieht, erfahren Sie hier: Zum Artikel