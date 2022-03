Vermutlich mit technischen Hilfsmitteln haben unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 1.25 Uhr bis 1.30 Uhr, das KeylessGO-System eines BMW X6 manipuliert und diesen geöffnet. Wie die Polizei mitteilt, ist es ihnen aber nicht gelungen, das Auto, das in der Straße Im Bachgarten parkte, zu starten. Daraufhin durchwühlten die Täter den Pkw und entwendeten eine Kleingeldkassette und zwei Jacken. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen können der Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de gemeldet werden.