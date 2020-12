In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Viehtriftweg in Hanhofen hat es am Montagabend gebrannt. Laut Polizei ist das Feuer gegen 22.30 Uhr ausgebrochen. Brandursache waren auf einem Tisch abgestellte unbeaufsichtigte Kerzen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei verweist darauf, dass insbesondere in der Vorweihnachtszeit gerne Kerzen für ein stimmungsvolles Licht angezündet werden. Sie appelliert, diese nie unbeaufsichtigt zu lassen und beim Aufstellen auf eine nicht oder schwer brennbare Unterlage zu achten.