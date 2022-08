Mit Spannung warten die Einwohner von Kleinniedesheim auf den Sonntag, wenn sich als Höhepunkt der diesjährigen Kerwe um 13.30 Uhr der 22 Nummern starke Festumzug in Gang setzt.

Der Zug wird von drei Musikkapellen begleitet und von der Pfälzischen Weinkönigin Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau, der Miss Strohhut Sonja Erbach aus Frankenthal und der frisch gekürten Kleinniedesheimer Weingräfin Mareike I. geadelt.

Eine Besonderheit am Kerweumzug in dem kleinen Dorf sind die Motivwagen, für die sich Ehrenamtliche jedes Mal schwer ins Zeug legen. Familie Schröder habe etwas Originelles zur Geschichte der Obstbrennerei gebastelt, verrät Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG). Er weiß: „Ende des 19. Jahrhunderts gab es in unserer Gemeinde noch sieben Brennereien.“ Gunter Puppe hat Merkel zufolge die Geburtsstätte von Schreinermeister Johannes Mehring im Wormser Gässchen 7 nachgebaut. Mehring (1815-1878) hat sich um die moderne Bienenzucht verdient gemacht.

Der Wagen des Gemeinderats sei neu gestaltet worden, berichtet der Bürgermeister. „Hier wird der Rhein-Pfalz-Kreis als Gemüse- und Weinanbaugebiet dargestellt.“ Die Bobenheim-Roxheimer Störche und die im vergangenen Winter aufgestellte Nisthilfe sind ebenfalls Motive für einen Festwagen. Und schließlich kommt noch ein historischer Pferdeschlitten zum Einsatz, in dem Merkel selbst als Kind vor 65 Jahren zum letzten Mal gefahren ist.

Viele haben gespendet

Der Dorfchef lobt die Freigiebigkeit der Kleinniedesheimer und ihrer Nachbarn. Sie hätten in den letzten Wochen mehr als 3000 Euro für die Kerwe auf das Spendenkonto der Ortsgemeinde überwiesen. „Damit können wir mehr als die Hälfte der Kosten decken“, so Merkel.

Und das wird bei dem von Freitag bis Dienstag, 19. bis 23. August, stattfindenden Dorffest außer dem Umzug geboten: Am Eröffnungsabend ab 17 Uhr lädt der Kleintierzuchtverein auf seinem Gelände an der Bobenheimer Straße zum Schlachtfest. Beim Turnverein (TV) werden ab 18.30 Uhr Grillspezialitäten und Cocktails serviert, und ab 19.30 Uhr gibt’s Musik von DJ Dieter Schalk und Tanzdarbietungen der Hip-Hop-Gruppe Pure Beats des TV.

Das Programm am Kerwesamstag beginnt um 17 Uhr bei den Züchtern, ab 19.30 Uhr legt der Turnverein los mit Auftritten seiner Gruppen Dance Stars und Pure Beats. Danach ist wieder DJ Dieter Schalk am Zug. Der Kleintierzuchtverein lädt für Sonntag ab 12 Uhr zum Mittagessen ein. Nach dem Umzug gibt es bei beiden Vereinen Kaffee und Kuchen. Der TV bietet darüber hinaus ab 15 Uhr ein Kinderschminken und ab 16 Uhr Vorführungen seiner Kindertanzgruppen, bevor es mit Musik weitergeht.

Kein Feuerwerk wegen Brandgefahr

Während der TV am Montag einen Ruhetag einlegt, gibt es bei den Züchtern abends ein vom Bobenheim-Roxheimer Shantychor Die Landratten gestaltetes Musikprogramm. Der Kerweendspurt beginnt am Dienstag, um 17 Uhr auf der Anlage des Turnvereins. Offiziell beerdigt wird die Kleinniedesheimer Kerwe um 22 Uhr, unter der alten Eiche. Bürgermeister Merkel bittet um Verständnis, denn diesmal wird kein Feuerwerk abgebrannt. „Das kann man mit Blick auf die lange Trockenheit und Dürre in unserer Landschaft nicht verantworten“, sagt er.