Im Kerwefeiern ist die kleinste Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis ganz groß. Seit Freitag geht’s auf den Vereinsanlagen am Platz der Einheit rund. Der Höhepunkt war wieder der bunte Kerweumzug am Sonntagnachmittag.

22 Zugnummern, darunter drei Musikkapellen, machten sich beim Umzug auf den Weg von der Römerstraße am Schloss bis zu den Anlagen des Turnvereins (TV) und der Kleintierzüchter. Diesmal säumten deutlich mehr Zuschauer den Umzugsweg als in früheren Jahren. Die Corona-Zwangspause der letzten zwei Jahre hat bei den Kleinniedesheimern wohl die Freude an ihrem Brauchtumsfest neu geweckt.

Wie es in Kleinniedesheim Tradition ist, gab es auch diesmal eine ganze Reihe von Motiv- und Mottobeiträgen. Inhaltliche Schwerpunkte waren die Ortsgeschichte und der nostalgische Blick auf das Leben auf dem Land. Einige Wochen lang hatten vor allem Kurt Schröder und Gunter Puppe mit der Gestaltung der Festwagen zu tun. Was daraus wurde, konnte sich sehen lassen.

Wohlüberlegte Motive

Auf Schildern wurden die Motive näher erläutert: beispielsweise die alte Schnapsbrennerei, eine von sieben, die es 1895 im Kleinniedesheim gab. Sehenswert waren auch der historische Pferdeschlitten und das alte Bienenhaus von Johannes Mehring. Der Wegbereiter der modernen Imkerei wurde 1815 als Bauernsohn in Kleinniedesheim geboren, studierte fürs Lehramt und machte danach noch eine Schreinerlehre, um später als Professor in Hannover zu agieren. Seine Erfindung der künstlichen Bienenwabe als sogenannte Mittelwand im Jahr 1857 gilt als Meilenstein der Imkerei.

Die alten Römer durften in der historischen Abteilung des Umzugs nicht fehlen. Der mitgeführte Sarkophag verwies auf die Ursprünge der 925-Seelen Gemeinde. Immer wieder sind hier Grabstätten und andere Spuren römischer Kultur und Besiedlung gefunden worden. Etliche Fahrzeuge und Fußgruppen des Turnvereins und der Kleintierzüchter machten mit, und auch aus den Nachbardörfern waren Umzugsteilnehmer da. Gerngesehene Gäste: Kerwevadder Andreas aus Worms-Weinsheim und Mitglieder des Bobenheimer Carnevalvereins Die Zellerieköpp. Er wolle in der nächsten Fasnachtskampagne sein Ordensfest und seine Prunksitzungen in Kleinniedesheim veranstalten, war am Rande der Kerwe zu hören.

Musikalische Unterstützung

Für Begleitmusik sorgten die Heddessmer Zahlekracher, eine Guggemusik-Kapelle aus dem kurpfälzischen Heddesheim, sowie der Blasmusikverein Heßheim und eine Brassband. Ein echter Hingucker beim Umzug war der Vierspänner von Walter Lichti. Als Ehrengäste im Zug begrüßte Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG) die Pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau, die Mainzer Staatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP) aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie aus Frankenthal Landtagsmitglied Christian Baldauf (CDU) und Miss Strohhut Sonja Erbach. Den örtlichen Weinbau repräsentierte Mareike Haderthauer als Kleinniedesheimer Weingräfin Mareike I.

Bei den Vereinen am Ortsrand Richtung Bobenheim herrscht seit Freitagabend bei sommerlichen Temperaturen Hochbetrieb. Vor allem am Samstag kamen die Besucher in Scharen. Unter der alten Eiche sorgte DJ Dieter Schalk für gute Laune. Die Tanzfläche war bis in die Nacht dicht gefüllt. Bei den Kleintierzüchtern fand der Shantychor Die Landratten guten Zuspruch.

Die Kleinniedesheimer Kerwe geht am Dienstag, 23. August, zu Ende. Ab 17 Uhr gibt es für die Kinder kostenlose Karussellfahrten auf dem Kerweplatz, danach lädt der Turnverein zum Endspurt zu sich ein. Beerdigt wird die Kerwe um 22 Uhr unter der alten Eiche. Den Schlusspunkt setzt anschließend die „Trauer-Happy-Hour“ an der Cocktailbar des TV.