Endlich wieder Kerwe nach der Corona-Pause, und dann das: Ein total verregneter Kerwesonntag, an dem sich nur wenige Mutige aus dem Haus trauten.

Den kleinsten Gästen war das Wetter egal, solange es was zu spielen und zu gewinnen gab, wie beim Pfeilwerfen etwa. Madlen und Michael Renner aus Altrip waren mit „Renners Räucherfisch“ zum ersten Mal auf der Neuhöfer Kerwe vertreten und trugen die widrigen Bedingungen mit Fassung. „Sobald der Regen nachließ, war recht gut was los“, bilanziert Michael Renner. „Aber am Sonntag kamen die Leute nur, um sich was für zu Hause mitzunehmen. Es war ja auch eher ein Wetter, um sich mit Hund und Kindern auf die Couch zu legen! Aber wir sind auf alle Fälle beim nächsten Fest hier wieder dabei!“

Leider musste Sonntagabend der Aufritt der Gruppe Steamrock ausfallen. „Die Entscheidung ist niemandem leichtgefallen, aber es wäre unter den gegebenen Umständen nicht möglich gewesen, das Konzert für Technik und Mensch sicher durchzuführen“, begründet das Daniel Wolf von DaWo Eventtechnik, zuständig für Licht und Ton bei den Live-Auftritten auf der Kerwe. Der Montag konnte dann mit einigen Lichtblicken aufwarten und so für einen versöhnlichen Abschluss der Kerwe sorgen.