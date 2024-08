Von Freitag, 16., bis Montag, 19. August, feiert Beindersheim mit einem bunten Programm seine Kerwe in der Rudolf-Harbig-Straße. Los geht es am Freitag, 18 Uhr, mit dem Fassbieranstich und der Eröffnungsrede des Kerweborschs. Im Anschluss sorgt die Band Mondays für Stimmung im Kerwezelt. Am Samstag gibt es ab 19 Uhr Hai-Alarm mit der Band Horsch mo hi. Der Sonntag beginnt etwas ruhiger um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 17 Uhr spielt dann die Band anplagd im Festzelt. Der Montag wird ebenfalls musikalisch umrahmt. Ab 18 Uhr stehen The Holidays 2.0 im großen Festzelt auf der Bühne und lassen die Kerwe gleichzeitig ausklingen. Für das leibliche Wohl sorgt an allen Kerwetagen die Kerwegemeinschaft bestehend aus dem MTSV, dem Förderverein der Feuerwehr und dem KTZV Beindersheim. Der SPD-Ortsverein ist mit einer Sekt- und Weinbar vertreten, und der Liederkranz und die Landfrauen runden das Angebot ab.