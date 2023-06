Rund um das Historische Rathaus und die protestantische Kirche feiert Assenheim am Wochenende Kerwe. Neben einer Ausstellung des Kulturvereins soll es auch wieder einen Umzug und das traditionelle Schubkarrenrennen geben. Los geht es am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr.

Die offizielle Startschuss erfolgt um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich. Musikalisch umrahmt wird die Kerweeröffnung von der Blaskapelle Assenheim und der Chorgemeinschaft Hochdorf-Assenheim-Meckenheim. Dabei wird auch der Kerwebaum aufgestellt. „Zwä Urgesteine“ werfen in ihrer Rede einen satirischen Blick auf das Geschehen im Dorf. Ab 21.15 Uhr sorgt DJ ProjectB für Unterhaltung.

Mit einer Vernissage wird am Samstag, 1. Juli, 16 Uhr, die Kerwe-Ausstellung des Kulturvereins im Historischen Rathaus eröffnet. Zu sehen sind Werke von Künstlern aus der Region. Die Stände öffnen am Samstag um 17 Uhr, ab 20 Uhr spielt die Band Dropout Music.

Der Sonntag, 2. Juli, beginnt um 10 Uhr mit dem Kerwegottesdienst in der protestantischen Kirche. Ab 11 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Kirchgarten. Der Kerwe-Umzug setzt sich um 14 Uhr in Gang. Im Anschluss spielt die Band Acoustic4you. Für Kinder ab drei Jahren wird um 16 Uhr in der Kirche das Mitmach-Theaterstück „Zopp macht Zirkus“ angeboten. Der Eintritt ist frei.

Am Montag, 3. Juli, gibt es um 15 Uhr im Kirchgarten Kaffee und Kuchen. Die Stände auf dem Platz öffnen ab 17 Uhr. Für Spannung und gute Laune soll um 18.30 Uhr wieder das Schubkarrenrennen sorgen. Zum Ausklang spielt um 19.30 Uhr der Katholische Musikverein Hochdorf.