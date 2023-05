Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kerwe oder nicht Kerwe? Diese Frage ist in Waldsee noch nicht entschieden. „An uns soll’s nicht scheitern, wenn es scheitert, dann an Corona“, erklärte Reinhard Spindler, Vorsitzender des MGV Concordia, bei der virtuellen Sitzung des Ortskartells.

In diesem Jahr sind die drei Waldseer Gesangsvereine mit der Ausrichtung der Kerwe am dritten Oktoberwochenende an der Reihe. Das Programm für alle vier Tage stehe jedenfalls, so Spindler. Abgesagt