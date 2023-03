Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rundum gelungen, wie in alten Zeiten: Die Mutterstadter Kerwe hatte neben dem „klassischen“ Programm einiges mehr in petto, zum Beispiel Vintage in vielen Facetten.

Noch vor dem offiziellen Startschuss bewirteten am Samstagnachmittag die Vereine die Feiernden am Rathausplatz und im Festzelt. Am Abend eröffnete Bürgermeister Hans Dieter Schneider (SPD) das