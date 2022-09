Am Wochenende feiern die Heuchelheimer wieder Kerwe. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Freibier, Umzug und Tombola.

Das Kerwedorf am Heimatmuseum wird am Freitag, 16. September, um 18 Uhr eröffnet. Zu dem Anlass gibt es Freibier und Musik von den „Egerländern“. Ab 19.30 Uhr steht die Gruppe „Mondays“ auf der Bühne und spielt Hits aus den 1960er- bis 1990er-Jahren, aktuelle Stücke sowie italienische und spanische Musik.

Am Samstag , 17. September, beginnt das bunte Kerwetreiben ab 16 Uhr. Um 17 Uhr führt die Gruppe AkzepTanz aus Großniedesheim eine Tanzdarbietung auf. Ab 19.30 Uhr covert die Band „Steel StrinX“ Rock-, Pop- und Hip-Hop-Songs aus den letzten sechs Jahrzehnten in eigenem Stil.

Am Sonntag, 18. September, startet ab 14 Uhr der Kerweumzug. Im Anschluss werden ab 16 Uhr die Preise aus dem Buttonverkauf verlost. Kerwebuttons zum Mitspielen gibt es vorab bei Kurt Ecker Lebensmittel, in der Ratsstube und in der Bürgermeistersprechstunde donnerstags von 17 bis 18 Uhr.

Am Montag, 19. September, beginnt die Kerwe um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Ab 15 Uhr wird der Nachmittag für Jung und Alt gefeiert. Zwischen 17.30 und 18 Uhr werden Freifahrten für Kinder angeboten. Danach wird das Ende des langen Kerwewochenendes – neuerdings noch mal mit Freibier – eingeläutet.