Der Turnverein und die Kleintierzüchter in Kleinniedesheim freuen sich ab Freitag, 16. August, auf Besucher. Denn ab dann und bis Dienstag findet auf deren Gelände am Platz der Einheit die Kerwe der Ortsgemeinde statt. Höhepunkt verspricht der Festumzug durch die Dorfstraßen am Sonntag ab 14 Uhr zu werden. Kinder haben am Montag und Dienstag um 17.30 Uhr freie Fahrt auf dem Karussell. Beim TV gibt es am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend Vorführungen von Tanzgruppen. Dort findet am Dienstag ab 22 Uhr auch die Kerwebeerdigung an der Cocktailbar statt. Der Kleintierzuchtverein eröffnt die Kerwe am Freitag um 17 Uhr mit einem Schlachtfest und sorgt an den Folgetagen für die Verköstigung der Besucher. Am Montagabend singt ab 19 Uhr der Shantychor aus Bobenheim-Roxheim.