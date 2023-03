Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jahrmarktsbuden, Live-Musik und leckeres Essen: Bei der Kerwe in Beindersheim ziehen die örtlichen Verein an einem Strang. Ein Besuch am Samstagabend.

Die blinkenden Lichter des „Happy Car“ sind die ersten Vorboten der Dorfkerwe. Das Kinderfahrgeschäft gehört zu einer kleinen Rummelpromenade mit Dosenwurfbude, Schießbude, Gutselstand