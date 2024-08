Rechtzeitig zum Startschuss für den Kleinniedesheimer Kerweumzug hatte sich am Sonntagnachmittag die Regenfront aufgelöst, und die 25 Zugnummern konnten sich am Schlossgarten auf den Weg durchs Dorf machen. Die Zuschauer waren zahlreich.

Kerweumzüge sind heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Viele Kommunen haben schon das Handtuch geworfen. Kleinniedesheim behauptet sich noch gegen Trend. Wie lange noch, bleibt abzuwarten. Denn: Auch dort spürt man die zunehmenden Belastungen durch Sicherheitsauflagen und steigende Kosten. Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG), dessen Steckenpferd der Umzug ist, beobachtet, dass „es immer mehr in Richtung Fußgruppen geht“. Motiv- und Festwagen ließen sich kaum noch finanzieren, „und die Helfer werden auch älter und weniger“, so Merkel. Immerhin habe man aber für das Fest und den Umzug wieder rund 3000 Euro an Spenden erhalten.

Gemeinde und Vereine arbeiten in Kleinniedesheim Hand in Hand. Einsparungen seien aber notwendig. So wird etwa aufs Feuerwerk verzichtet. Dies erspart der Gemeinde laut Merkel Ausgaben von rund 1500 Euro. „Wir müssen in die Erweiterung unserer Kita investieren, und da hat Sparsamkeit höchste Priorität.“ Nur bei den Bonbons werden keine Abstriche gemacht. Das beliebte „Wurfmaterial“ gehöre einfach dazu. Die Kinder dürfen also weiterhin eifrig Gutsel auffangen und einsammeln.

Mit Weingräfin Lina I. und Miss Strohhut

Bei den Teilnehmern des Umzugs herrschte am Sonntag pure Feierfreude. Alle Generationen waren vertreten. Für Stimmung sorgten vor allem die quicklebendigen Fußgruppen des Turnvereins sowie der Karnevalisten aus Bobenheim und Heßheim. Die Begleitmusik lieferten die Guggemusiker der Heddesheimer Zahlenkracher und der Heßheimer Blasmusikverein. Ein Hingucker waren die Motivwagen der Ortsgemeinde und der Schlossstiftung mit Nachbauten historischer Gebäude. Auch die alte Dorfschmiede lenkte die Blicke auf sich. Treue Zugteilnehmer sind der Kindergarten, der Kleintierzuchtverein und das Rote Kreuz. Für die pfälzische Weinprinzessin Hanna Spies und den Krisbeigeordneten Volker Knörr (CDU) gab es eine Ehrenkutsche. Mit dabei waren auch Weingräfin Lina I. und Miss Strohhut Isis Jendahl.

Dichtes Gedränge herrschte am Platz der Einheit. Zu den Angeboten der Vereine zählten das pfälzische Schlachtfest der Kleintierzüchter und der Auftritt des Shantychors Die Landratten aus Bobenheim-Roxheim. Abwechslungsreich war das Programm des Turnvereins. Beide Vereine zeigten sich mit der Besucherresonanz zufrieden. Bei der „Kläniddsemer Kerwe“ ist am Dienstag der Endspurt angesagt. Ab 17 Uhr wird nochmals gefeiert, um 22 Uhr erfolgt dann beim Turnverein die Kerwebeerdigung unter der alten Eiche. Danach ist an der Cocktailbar die „Trauer-Happy-Hour“ angesagt.