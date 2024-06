Von Freitag, 28. Juni bis Montag, 1. Juli findet in Heiligenstein die Kerwe statt, welche vom ansässigen Fußballverein FV Heiligenstein auf dem Kerweplatz ausgerichtet wird. Das ist in dieser Form eine Neuerung, die Fragen aufwirft.

Die Eröffnung übernimmt am Freitag ab 18 Uhr die „Schbreißel Band“. Am Wochenende spielen die „Pearls“. Samstags um 19 Uhr, sonntags bereits um 16 Uhr. Den Ausklang der Kerwe gibt es am Montag mit der „Schuckeria“, die Band tritt ab 17 Uhr auf.

Der Kerwe-Termin ist neu und hat in den vergangenen Tagen Fragen aufgeworfen. Christian Theysohn sah sich deshalb zuletzt veranlasst für das Leitungsteams des Ortskartells Heiligenstein Stellung zu nehmen. Er erklärte, dass das Ortskartell schon seit einigen Jahren nicht mehr als Gremium in die Veranstaltung involviert sei. „Tatsächlich haben in der Vergangenheit der MGV, der Heimat- und Brauchtumsverein und der TuS regelmäßig zum Kerweessen in die Clubhäuser oder in den Schneiderhof eingeladen“, sagt Theysohn. Der FVH habe seine Veranstaltung für dieses Jahr für sich verlegt. Im Ortskartell sei dies eher kritisch diskutiert worden. Allerdings sei mit dem Fußballverein vereinbart worden, nach dem diesjährigen Probelauf im Spätjahr über die Erfahrungen und über eine Beteiligung des Ortskartells – also die Gemeinschaft der Vereine – sowie eine abgestimmte Terminfindung zu diskutieren. Weil das Fest vom FV organisiert wird, gab es auch keine Ankündigung seitens der Gemeinde und des Ortskartells. Theysohn wünscht den Fußballern für die Kerwe einen guten Verlauf und besseres Wetter als beim Frühlingsfest des Ortskartells.