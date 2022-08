Festumzug, Wettkampf mit Landmaschinen und Trinken wie Highlander: Von Samstag, 26., bis Dienstag, 30. August, laden die Böhler zur Ortsteilkerwe ein. Dazu gibt’s jede Menge Musik.

Mit dem Ausgraben der Kerwe markiert der Männergesangverein 1856 Böhl am Sängerheim, Schulgässchen 3, am Samstag, 27. August, um 13.30 Uhr den Auftakt. Um 15 Uhr macht sich der Kerweumzug auf den Weg von der Alten Meckenheimer Straße über die obere Hauptstraße, durch die Kirchen-, Ludwig-, Konrad-Adenauer-, Bahnhof- und Hauptstraße. An der Ecke Haupt-/Kirchenstraße löst er sich schließlich auf. Um 16.30 Uhr wird das Volksfest in der Kirchenstraße offiziell eröffnet. Der Freitagabend bietet etwas für die verschiedenen musikalischen Geschmäcker: Ab 17 Uhr singen die Leisböhler Möven in Hof 26 bei events 4 friends (Kirchenstraße 26), ab 19 Uhr lockt in Hof 33 (Lindenstraße 33) Electronic Music, ab 20 Uhr wiederum in Hof 26 Stonehenge, parallel unterhält DJ Sonic Mike beim Jugendförderverein SG Böhl-Iggelheim (Kirchenstraße 23).

Der Kerwe-Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Hof des katholischen Pfarrheims (Kirchenstraße 11), musikalisch begleitet vom Musikverein Musketiere. Um 11 Uhr folgt der Jazzfrühschoppen mit der TC Big Band auf dem Schulhof der Johannes-Fink-Grundschule. Um 16 Uhr öffnet sich die Nachwuchsbühne in Hof 26. Ab 18 Uhr laden die Whisky Freunde Pfalz zu Ben Eadair Irish Folk Musik ein (Kirchenstraße 28), ab 19.30 Uhr lockt Kaleidoscope in Hof 26.

Erst Schoppen, dann Ziehen

Am Montag erwartet die Besucher um 10 Uhr ein musikalischer Frühschoppen mit Jam Session in Hof 26, um 18 Uhr kommt es zum Traktorziehen. Um 18.30 Uhr umgarnt der MV Musketiere die Ohren der Gäste im Hof des katholischen Pfarrheims. Ab 19.30 Uhr spielt Footprint in Hof 26.

Mit einem Pfälzer Frühschoppen dürfen sich die Kerwebesucher am Dienstag um 10 Uhr in Hof 26 stärken, um 19.30 Uhr sind dort auch die Hot Wine Punchers angesagt. Um 21.30 Uhr wird die Böhler Kerwe beim Jugendförderverein SG Böhl-Iggelheim zu Grabe getragen. Das Kerwe-Aus wird ab 23 Uhr in Hof 26 zelebriert.

Schausteller und Straßenmarkt

Gerade angesichts der Hitze wichtig zu wissen: An allen Festtagen gibt es mehrere Ausschankstellen, die teils auch Speisen anbieten. Um das Wohl der Festgäste wollen sich kümmern: events 4 friends, der MGV 1856 Böhl, die Whisky Freunde Pfalz, Hof 33, der Jugendförderverein der SG Böhl-Iggelheim, die Landfrauen (Landfrauen-Saal im Untergeschoss der Grundschule) und der MV Musketiere mit der katholischen Pfarrgemeinde. Außerdem freuen sich die Schausteller und der Straßenmarkt auf Besuch. So gibt es Auto-Scooter, Crêpes-Stand, Forever-Aloe-Produkte, Imbiss mit Zelt, Karussell, Luftballons, Kettenflieger, Schießstand, Süßwaren, Softeis und Tupperware.