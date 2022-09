Lange mussten sich die Iggelheimer gedulden, doch nun dürfen auch sie sich auf ihre Kerwe freuen. Vom 16. bis 20. September gibt es jeden Abend Livemusik und zum Startschuss am Samstag spendiert der Bürgermeister Freibier.

Nach der unfreiwilligen Corona-Pause ist endlich wieder alles beim Alten: Mitte September ist Iggelheimer Kerwe angesagt. Die beginnt zwar offiziell erst am Samstagnachmittag. Doch zur Einstimmung legt bereits am Freitag, 16. September, ab 20 Uhr „DJ Olde“ auf. Tags darauf eröffnet Bürgermeister Peter Christ (CDU) die Kerwe und verteilt nach dem Fassbieranstich Freibier an die Gäste. Musikalisch begleitet wird er dabei vom Musikverein Iggelheim.

Die Buden und Stände öffnen am Freitag um 17 Uhr, Samstag, Montag und Dienstag jeweils um 14 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Neben Speisen und Getränken gibt es dann auch Süßigkeiten und Spielwaren. Für den nötigen Fahrspaß sorgen der Autoscooter und ein Kinderkarussell. Ihre Geschicklichkeit können kleine und große Besucher derweil beim Angelspiel und am Schießstand unter Beweis stellen.

Nach Schnäppchen stöbern

Am Kerwe-Sonntag besteht von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, auf dem Flohmarkt nach Schnäppchen zu stöbern. Glitzertattoos, Kinderschminken und bunte Haarsträhnen gibt es am Samstag und Sonntag am Stand des Elternausschusses der Kita Storchennest. Und das Heimatmuseum „Altes Rathaus“ öffnet am Sonntag um 14 Uhr seine Tür für Besucher. Auch das Modehaus Fuchs beteiligt sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag am Kerwegeschehen.

Montag bietet der VfB Iggelheim mit seinem alljährlichen Haxenessen ab 11 Uhr eine Stärkung an. Abends geht es dann auf dem Kerweplatz noch einmal so richtig rund. Denn ab 18 Uhr steht wieder das Schubkarrenrennen auf dem Programm, bei dem einzelne Starter oder Teams ein mit Wasser gefülltes Gefäß mit der Schubkarre durch einen Parcours befördern müssen. Ziel ist es, auf dem Rundkurs so wenig Flüssigkeit wie möglich zu verlieren. Wer sich kurzentschlossen noch zu diesem Wettbewerb anmelden möchte, kann dies bis Freitag, 16. September unter der Nummer 06324/963-218 oder per E-Mail an veranstaltungen@boehl-iggelheim.de tun.

Auf der Bühne ist an den Kerwetagen so einiges los. Samstagabend spielt ab 20.30 Uhr die Rockabilly-Band „Fat Cat“. Am Sonntag, 18. September, geht es direkt weiter mit dem Musikverein Iggelheim, der zum Frühschoppen aufspielt. Um 14 Uhr sind dann die „Frühschoppler“ an der Reihe. Und abends um 19 Uhr sorgen „The Bombshells“ für Stimmung auf dem Kerweplatz. Am Montag, 19. September, beginnt um 19 Uhr der Auftritt der Band „Mike and Friends“. Und den musikalischen Ausklang zum Kerweabschluss am Dienstag übernimmt ab 17 Uhr wieder ein DJ.