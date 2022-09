Nach mehreren Jahren Pause wird am Wochenende in Otterstadt wieder Kerwe gefeiert. Das neue Format mit dem Namen „Stickelspitzerkerwe“ soll ein Neustart sein sowie Jung und Alt ansprechen.

Die neue Stickelspitzerkerwe – ein Zusammenschluss aus Kerwe und Stickelspitzergelage – soll für alle Altersklassen etwas bieten. Das hat sich das im Frühjahr neu gewählte Ortskartell um Vorsitzende Sonja Regenauer und ihrem Stellvertreter Rolf Zentgraf zum Ziel gesetzt. Regenauer und ihr Team haben 15 Vereine mobilisieren können, die einen Beitrag zum abwechslungsreichen Programm beisteuern. „Mit dem Konzert am Freitagabend und der Partymusik am Samstagabend wollen wir die Jugend ansprechen, am Sonntag ist Familientag, und beim Essen bieten die Vereine querbeet alles an“, fasst Regenauer zusammen.

„Futtern wie bei Muttern“ heißt es daher im Programm und umschreibt die Speisekarte, die von gegrillten Fleisch- und Gemüsespießen über eine deftige Schupfnudelpfanne bis hin zu Flammkuchen und Winzerweinen alles zu bieten hat. Wer Süßes will, kann zwischen veganen Waffeln über Eis und Crêpes bis hin zu Kuchen und Torten der Landfrauen wählen.

Musik für die Jugend, Spiele für Kinder

Los geht die Kerwe bereits am Freitagabend mit Livemusik der Band „The Bombshells“, offiziell eröffnet wird das Fest aber erst am Samstagabend um 18 Uhr durch Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU), der in der Sommerfesthalle ein Bierfass anstechen wird. „Dann gibt es auch Freibier“, verkündet die Ortskartellvorsitzende. Ihr zufolge wird die Sommerfesthalle für die Kerwe traditionell und herbstlich mit Stroh, Kürbissen und Sonnenblumen geschmückt. Die Marktstände, die bei früheren Kerwen verwendet wurden, kommen auch wieder zum Einsatz und werden von den jeweiligen Vereinen festlich in Szene gesetzt.

Beim Familientag am Sonntag gibt es ab 13 Uhr neben zahlreichen Kinderangeboten auch einen Fußball-Dart-Wettbewerb, dessen Gewinner am selben Tag ab 17.30 Uhr mit Preisen prämiert werden. Ab 15 Uhr präsentieren sich Otterstadter Vereine und Institutionen wie der Musikverein mit seinem Elementarorchester. Laut Sonja Regenauer haben auch die Kinder der Kindertagesstätten Arche Noah und Abenteuerland einen Auftritt einstudiert. Der letzte Kerwe-Tag klingt dann ab 16 Uhr mit volkstümlicher Musik des Stickelspitzer Trios und ab 18 Uhr mit der Verabschiedung der Kerwe aus.

Mühe, Helfer zu aktivieren

Die Ortskartellvorsitzende Sonja Regenauer freut sich auf das Wochenende, auch wenn es im Vorfeld für sie und ihr Team sehr viel Arbeit bedeutet hat. „Fragen Sie nicht nach den Stunden“, sagt die Otterstadterin und lacht. Nach ihren Angaben war sie in den vergangenen Wochen jeden Tag an die sechs Stunden mit der Vorbereitung beschäftigt. Die Vereine zu aktivieren und alles abzustimmen sei viel Arbeit gewesen. Denn die Vereine mussten sich bemühen, Helfer zu aktivieren. Viele Engagierte von früher könnten aus Altersgründen nicht mehr mitanpacken, verdeutlicht sie das Problem. Als die Vereine aber merkten, dass das Ortskartell mit Herzblut bei der Sache ist, fiel es ihnen etwas leichter, Leute zum Mitmachen zu motivieren. „Dass sie sich Gedanken gemacht haben, sieht man ja am Programm“, freut sich Regenauer, der die Organisation viel Spaß gemacht hat. „Jetzt brauchen wir nur noch Leute, die kommen, und hoffen, dass unser Konzept aufgeht“, sagt die Ortskartellvorsitzende.

Programm

Freitag, 23. September: ab 20 Uhr rockige Livemusik für die Jugend und Junggebliebene von der Band „The Bombshells“ unter der Vorhalle der Sommerfesthalle.

Samstag, 24. September: 18 Uhr Kerweeröffnung durch Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann; 21 Uhr Profi-DJ Jens Schneider von Radio Regenbogen.