Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die besten Ideen entstehen aus der Not heraus. So wie die „Kerwe uff de Wies“ vom Musikverein und der KJG Berghausen. Das dreitägige Gemeinschaftsprojekt am Wochenende begeisterte die Besucher.

Die Streuobstwiese des Obst- und Gartenbauvereins Berghausen ist optimaler Austragungsort für die Kerwe. Das Gelände ist groß genug, um Biertischgarnituren auseinanderzuziehen. Sicherheitsabstand