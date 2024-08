In Berghausen liegt am Wochenende Musik in der Luft. Vom 30. August bis zum 3. September wird nämlich Kerwe gefeiert, und das geht bekanntermaßen mit einer Menge Hörgenuss einher. Und der geht sogar „Himmelwärts“.

Die Fußballer, die Schützen, die KFD und die KJG geben noch mal gemeinsam Gas, um den Bürgern und Gästen von außerhalb unterhaltsame Stunden zu bescheren. Dafür wird auch richtig Geld in die Hand genommen, denn Livemusik kostet. Dennoch: Dem FVB und der KJG, die sich um die Beschallung an allen Kerwe-Tagen an zwei Standorten kümmern, ist es das wert. Musikalisch leise eingestimmt werden die Besucher zur Eröffnung am Freitagabend, 18.30 Uhr, mit dem Musikverein Berghausen. Etwas später am Abend geht’s dann richtig los. Sowohl auf der Bühne, die der FVB auf der Wiese linker Hand der katholischen Kirche St. Pankratius aufbaut, als auch beim Rock im Kerschegaade, der von der KJG organisiert wird, gibt’s was auf die Ohren.

Ausklang im Kerschegaade

Die Paarungen lauten: Flow Control und Rockkapelle (Freitag), Kuhchella und Pfälzer Frühgrumbeere (Samstag) sowie Musikverein Berghausen, der von der Stadtjugendkapelle Speyer abgelöst wird, und As Far As Low (Sonntag). Montags folgen Capredy beim FSV und Die lustigen Musikanten aus Römerberg bei der KJG. Den Ausklang dienstags bestreitet ganz traditionell die Kerweband im Kerschegaade (18 Uhr). Ins Geschehen einbringen wird sich zudem der Gemeindeausschuss St. Pankratius. Sonntags wird es ab 13.30 Uhr Stehgespräche und ab 14 Uhr Bastelangebote für Kinder geben. Die Musikgruppe Himmelwärts ist ab 15 Uhr am Ball. Die Besonderheit: Jeder darf beim offenen Singen mitmachen.

Eintauchen in die Geschichte der Kirchenglocken können Interessierte außerdem bei einer entsprechenden Ausstellung. Und auch sportlich wird es während der Kerwe, wenn der FVB mitmischt: Drei Kerwespiele und ein Freundschaftsspiel sind über die Tage angesetzt. Wer selbst Hand anlegen will, der kann stattdessen oder auch zum Schafkopfturnier kommen (Samstag, 14 Uhr).