Mit Fassanstich und Freibier wird am Freitag, 23. August, um 18.30 Uhr auf dem Festplatz an der Bleichstraße die Heßheimer Kerwe eröffnet. Darauf weist die Ortsgemeinde hin. DJ Shoot legt danach Musik auf, und es findet das A-Klasse Fußballspiel des ASV Heßheim gegen den FC Arabia Frankenthal statt. Am Samstag startet das Fest um 12.30 Uhr mit „Kerwe-Games“, diesmal unter dem Motto „Ab in den Zoo“. Um 16 Uhr spielt die zweite ASV-Mannschaft gegen den TuS Altleiningen 2. Der MGV Liederkranz lädt in sein Festzelt in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Ein ökumenischer Gottesdienst läutet um 10.30 Uhr auf dem Festplatz den Kerwesonntag ein, bevor sich um 14 Uhr in der Bergstraße der Umzug mit circa 30 Nummern in Bewegung setzt. Der Montag beginnt mit einem Fußballspiel (ASV Traditionself gegen Kiesbolle Allstars), abends sorgt Willi Brausch für Stimmung auf dem Kerweplatz. Am Dienstag kämpft der ASV im Pokalspiel gegen SV Weisenheim, Kinder erhalten Freifahrten auf den Fahrgeschäften. Für die Bewirtung sind verschiedene Anbieter zuständig.