Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 2006 gibt es den Kerwe-Förderverein in Fußgönheim. In dieser Zeit hat sich ein beträchtlicher Bestand an Kostümen und Requisiten angehäuft. So viele, dass es im Raum bei der Mehrzweckhalle schon sehr eng zugeht. Der Verein sucht händeringend ein Ausweichquartier. Doch die Suche gestaltet sich schwierig.

Martina Heitzmann-Schulz öffnet gut gelaunt die Eingangstür zum Nebengebäude der Mehrzweckhalle in Fußgönheim. Das passt, denn sie macht den Eindruck, dass