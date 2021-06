Die Ortsgemeinde und das Ortskartell in Hanhofen haben die Kerwe, die normalerweise Ende Juni stattfindet, aufgrund der Pandemie abgesagt. Die aktuell gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes untersagt Volksfeste. Die Entscheidung sei schweren Herzens getroffen worden, sagt Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD). Nach ihren Angaben steht hinter dem Dorffest im September noch ein Fragezeichen. Die Ortsbürgermeisterin „baut aber auf den Weihnachtsmarkt“. Als Alternativangebot für die abgesagte Kerwe bietet der Karnevalverein Burgfunken Blau-Weiß eine „Ausgefallene“-Kerwe-Box. Sie kostet 14,14 Euro und kann unter Angabe des Namens, der Anschrift und der Telefonnummer bis Sonntag, 20. Juni, per E-Mail an burgfunken-blau-weiss@gmx.de bestellt werden. Die Fasnachter bitten dazuzuschreiben, ob die Box für ein Mädchen oder einen Jungen ist.