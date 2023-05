Die Polizei meldet einen Wohnungseinbruch in Dudenhofen. Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag, 11. Mai, 22 Uhr, bis Freitag, 12. Mai, 16.10 Uhr, in einem Wohnhaus in der Hermann-Löns-Straße ein Kellerfenster geöffnet und dann im Keller vergeblich versucht, Werkzeugschränke aufzuhebeln. Dafür entwendeten die Täter Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei in Speyer sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personnen oder Fahrzeuge gesehen haben, und bittet unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise.