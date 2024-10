Einen gewählten Beirat für Migration und Integration wird es in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen auch künftig nicht geben. Es mangelt an Bewerbern.

Wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt, hat der Wahlausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag festgestellt, dass die Wahl des Beirats für Migration und Integration der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen nicht wie geplant am 1. Dezember stattfinden kann. Der Grund: Es ist nur ein Wahlvorschlag eingereicht worden. Es hätten aber mindestens acht Kandidaten sein müssen.

Wie jüngst von der Kreisverwaltung mitgeteilt, fehlt es auch auf Kreisebene an Bewerbern für einen Migrationsbeirat. Hier hatte es für eine Wahl, die im November stattfinden sollte, überhaupt keine Bewerbungen gegeben.