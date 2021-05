Die Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen kündigt an, dass ab Dienstag, 1. Juni, bis einschließlich 27. September keine Termine mehr für das Bürgerbüro in Römerberg vergeben werden. „Die Maßnahme treffen wir, um gezielt die Personalausfälle und damit auch verbunden die bevorstehenden Aufgaben für die Bundestagswahl bearbeiten zu können. Ihre Anliegen werden in dieser Zeit ausschließlich in Dudenhofen bearbeitet“, heißt es von der Verwaltung. Dafür muss ein Termin gebucht werden, und zwar entweder unter 06232 6560 oder per E-Mail an buergerbuero@vgrd.de. Dabei sollen das Anliegen, der Namen, die Adresse und eine Telefonnummer angegeben werden. Seit Kurzem können Termine für das Bürgerbüro auch online auf der Internetseite der Verbandsgemeinde unter www.vgrd.de gebucht werden. Wertstoffsäcke und Restmüllsäcke sind laut der Verwaltung weiterhin im Bürgerbüro in Römerberg von montags bis freitags zwischen 7.30 und 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr erhältlich.