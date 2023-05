Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach jahrelangem Überlegen und Diskutieren hat der Rat der Ortsgemeinde Lambsheim nun die Reißleine gezogen: Im Baugebiet Schlossgarten wird künftig kein Grundwasser mehr abgesenkt. Die Hauseigentümer müssen selbst vorsorgen.

Mehr als 700.000 Euro Investitionskosten plus mindestens 51.000 Euro jährlich an Betriebskosten – das sei nicht mehr vernünftig, urteilten am Mittwoch einstimmig die Mitglieder