In der Fußgönheimer Grundschule Schillerschule werden in den Klassenräumen und auch in der Turnhalle keine Lüftungsgeräte eingebaut. Das hat Bürgermeister Jochen Schubert (FWG) auf Anfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Bauer in einer Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mitgeteilt.

Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit hat laut Bürgermeister Schubert die Turnhalle der Schillerschule überprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass hier ausreichend gelüftet werden könne. Auch in den Schulsälen sei das Lüften über die Fenster möglich, ist der Spezialist überzeugt. Damit die Lehrkräfte wissen, wann gelüftet werden muss, seien so genannte Kohlenstoffdioxid-Messgeräte gekauft worden, sagte Schubert. Zudem seien die Schulsäle mit elektrisch betriebenen Fensteröffnungen ausgestattet worden.

Wenn in den Räumen der Grundschule nun ausreichend Lüftungsmöglichkeiten vorhanden sind, dann gebe es vom Land aber keine Zuschüsse für den Kauf mobiler Lüftungsgeräte, erläuterte der Bürgermeister das Problem. Die Ortsgemeinde könnte die Lüftungsgeräte zwar auf eigene Kosten kaufen, darin sieht der Ortschef aber keine Notwendigkeit.