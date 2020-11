Die Katholischen öffentlichen Büchereien (KÖB) in den Ortsgemeinden veranstalten wegen der Corona-Pandemie keine Weihnachtsbuchausstellungen. Bücher, Kalender, Geschenkartikel, CDs und Spiele können trotzdem bestellt werden. Kataloge liegen bereit. Auf folgendem Weg können die Bestellungen abgegeben werden: KÖB Dannstadt-Schauernheim, Kirchenstraße 4, mittwochs von 17 bis 19.30 Uhr, im Pfarrzentrum St. Michael, Kirchenstraße 4, durch Abgabe im Pfarrbüro oder E-Mail an koeb.dannstadt@bistum-speyer.de. KÖB Hochdorf-Assenheim, Kirchenstraße, dienstags, 16 bis 17.30 Uhr, Telefon 06231/4344, E-Mail karin.weinacht@web.de, oder Einwurf in den Briefkasten des Pfarramts an der Bücherei. KÖB Rödersheim-Gronau, Hauptstraße 133, mittwochs, 10 bis 11.30 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr, sowie sonntags 11 bis 12 Uhr, Telefon 06231/941838, E-Mail koeb.roedersheim@bistum-speyer.de oder bei KÖB-Leiterin Traudel Klein, Telefon 06231/4726.