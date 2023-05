Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Heimat- und Kulturkreis Fußgönheim hat nur einen kommissarischen Vorstand. Bei der Mitgliederversammlung im April ist bei den Wahlen nur für die Position des zweiten Kassierers ein Bewerber angetreten. Für Donnerstag, 25. Mai, ist eine weitere Sitzung geplant. Die Hoffnung: Dass sich Kandidaten für den Vorstand finden – ansonsten steht der Verein vor dem Aus.

In einem Flyer, der an alle Haushalte in Fußgönheim verteilt wurde, hat der 1968 gegründete Heimat- und Kulturkreis über seine personellen Probleme informiert. Die Resonanz