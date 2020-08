Die Stadt Schifferstadt hat aufgrund der Corona-Pandemie bis Ende September alle Veranstaltungen abgesagt. In seiner Sitzung am Donnerstag, 3. September, 18.30 Uhr, in der Waldfesthalle wird der Stadtrat darüber entscheiden, ob bis Ende des Jahres alle Innen-Veranstaltungen abgesagt und städtische Liegenschaften nicht mehr zu privaten und Vereinszwecken vermietet werden sollen. Auch der Bürgerbus soll – so der Vorschlag der Verwaltung – bis Jahresende nicht fahren, um Ansteckungen zu vermeiden. Zudem sollen der für 8. Januar geplante Neujahrsempfang, die Straßenfasnacht (14. Februar) und der alle fünf Jahre stattfindende Rettichfestumzug (6. Juni) abgesagt werden. Der Umzug soll 2022 nachgeholt werden, so der Vorschlag der Verwaltung.