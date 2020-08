Vier junge Männer haben am Samstag kurz vor Mitternacht den Kassierer einer Tankstelle in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt bedroht. Die jungen Männer wollten laut Polizei Zigarettenpapier kaufen, gaben jedoch an, kein Geld dabei zu haben, als die Ware abkassiert werden sollte. Der Kassierer verweigerte daher die Herausgabe. Einer der Männer forderte trotzdem die Papiere und drohte dem Kassierer, ihn nach Feierabend draußen zusammenzuschlagen. Trotzdem händigte der Verkäufer die Ware nicht aus und verwies die vier Männer der Tankstelle. Diese lungerten nach Angaben der Polizei daraufhin noch einige Zeit provokativ vor der Tankstelle herum, weswegen die Beamten hinzugerufen wurden. Bei Eintreffen der Polizei waren die vier jungen Männer allerdings nicht mehr vor Ort. Sie sollen südländisches Aussehen gehabt haben. Die Polizei Schifferstadt bittet um Hinweise zu den Tätern unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.