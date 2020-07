Aufgefallen war der BMW den Beamten der Autobahnpolizei auf der A 65. Gestoppt haben sie ihn am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in Mutterstadt. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrer keinen Führerschein hat. Die weiteren Überprüfungen ergaben laut Polizei, dass nach dem Auto wegen fehlendem Versicherungsschutz gefahndet wurde. Die amtlichen Kennzeichen des BMW wurden daraufhin entstempelt und der 28-Jährige darüber belehrt, dass er mit dem Auto nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Weil er ohne Fahrerlaubnis gefahren ist und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat, erwartet ihn nun ein Strafverfahren.