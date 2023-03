Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Klassiker bestimmte das süße Buffet im Gemeindehaus in Hanhofen am Wochenende. Nach der Corona-Pause ein Dorffest ohne Kerwecafé veranstalten? Das kam nicht in Frage.

In der Vergangenheit des Historischen Dorffestes, das traditionell im September gefeiert wird, war das Kerwecafé ein fester Bestandteil. Bis 2019, als die letzte Veranstaltung vor der Pandemie