In der Eckbachhalle in Großniedesheim sind am Mittwoch 654 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Das teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD), mit. Für 22 Personen war es demnach die erste Impfdosis, 17 Menschen bekamen eine Zweitimpfung. 615 Impflinge wurden geboostert.

Reith zeigte sich mit dem Ablauf zufrieden. Bei einer Biontech-Lieferung aus dem Landesimpfzentrum hätten die Chargenaufkleber gefehlt, weshalb es anfangs zu einer Verspätung von rund 30 Minuten gekommen sei. Mit dem Vakzin von Moderna konnte aber gleich losgelegt werden. Ab 10 Uhr habe die maximale Wartezeit bei zehn Minuten gelegen. Weil ab 15.30 Uhr nur noch wenige Interessierte vor Ort gewesen seien, habe er das Angebot noch mal über die sozialen Medien beworben. „Dank dieses Aufrufs kamen noch zahlreiche Personen, die wir bis 17.20 Uhr abarbeiten konnten“, berichtet Reith.

Für die nächsten Termine am 8. und 9. Januar will der VG-Chef die Anzahl der Impfärzte und Helfer entsprechend der bisherigen Erfahrungen anpassen. Anmeldung unter Telefon 06233 3791215 oder ab Montagnachmittag, 3. Januar, auch online auf der Internetseite der Verbandsgemeindeverwaltung in der Rubrik „Aktuelles“ unter „Termin Impfzentrum“.