Einer Meldung an die Tierrechtsorganisation Peta zufolge sind in Schifferstadt im September zwei Katzen beschossen worden. Eine davon ist tot. Der erste Vorfall soll sich laut Peta bereits am Dienstag, 7. September, ereignet haben. Die Halterin der Tiere habe gegen 17 Uhr einen lauten Knall gehört und ihren Kater nach kurzer Suche blutend auf der Seite liegend gefunden. Trotz des schnellen Auffindens sei das Tier wenige Momente später in ihren Armen verendet. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich der Tierrechtsorganisation zufolge am Dienstag, 23. September, als gegen 11 Uhr erneut ein lauter Knall zu hören war. Nach erfolgloser einstündiger Suche habe sich eine zweite Katze der Halterin blutend nach Hause gerettet. Die Röntgenbilder der Tierklinik belegten eindeutig, dass das Tier mit Schrot angeschossen worden sei. Die Menge an Munition im Körper der Katze lasse darauf schließen, dass die komplette Schrotpatrone mutmaßlich aus kurzer Distanz auf das Tier abgefeuert wurde. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bestätigt auf Anfrage die Fälle. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne man jedoch derzeit keine weiteren Auskünfte geben. Zeugen können sich unter Telefon 0621 963 2773 an die Polizei wenden. Peta setzt derweil eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die die tatverantwortliche Person überführen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 0711 8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de zu melden.