In der Pfarrei Heilige Hildegard sollen ab Dienstag wieder Gottesdienste stattfinden. Das haben der Vorstand des Pfarreirates, die Gemeindeausschussvorsitzenden und das Pastoralteam beschlossen. Voraussetzung sei, dass die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften umsetzbar ist und ein Einlassdienst bereitgestellt werden kann. Kurzfristige Änderungen oder Ausfälle seien möglich. Wer einen Gottesdienst besuchen möchten, muss sich im zentralen Pfarrbüro in Dudenhofen bis 12 Uhr am Vortag anmelden. Es ist erreichbar unter der Telefonnummer 06232 92935 oder per E-Mail an pfarramt.dudenhofen@bistum-speyer.de.