Bei aller Harmonie und Zuversicht: Das Bewusstsein, sich als Gemeinschaft dringend verjüngen zu müssen, hat die Jahreshauptversammlung des Ortsverbands Harthausen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) geprägt.

Bei den Neuwahlen konnten alle Positionen besetzt werden. „Das ist nicht mehr überall so“, betonte die im Amt bestätigte Sprecherin des Leitungsteams, Christa Leibig. Sie verwies auf Hanhofen, wo sich die KFD zum Jahresende auflöst. Die überörtliche Zusammenarbeit der Frauengruppen sei verstärkt worden und funktioniere. Leider habe die geplante Fusion mit Hanhofen nicht geklappt, sagte Leibig. Sie biete deshalb allen interessierten Frauen von dort an, sich der KFD Harthausen anzuschließen.

Auch die Mitglieder in Harthausen würden immer älter, befand Leibig. „Mit 80 Jahren will keine mehr ein Amt übernehmen.“ Der Ortsverband zählt aktuell 135 Frauen. 35 waren ins Pfarrheim gekommen. Die Gruppe ist sehr engagiert. So spendet der Strickkreis jährlich aus dem Verkauf seiner Waren rund 3000 Euro, die KFD insgesamt noch einmal rund 4000 Euro. Finanziert wurde so unter anderem die Teilnahme zweier ukrainischer Flüchtlingskinder am Zeltlager der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG).

Der Frauenkreis leistet einen Besuchsdienst bei Älteren und Kranken, im Heim und zu Hause. Der Liturgiekreis bereitet neben seinen eigentlichen Aufgaben seit Jahren auch den Seniorennachmittag der Gemeinde vor und managt die Bewirtung.

Schriftführerin Hannelore Unterländer gab nach 24 Jahren ihr Amt auf, Susanne Schlosser nach zwölf Jahren das der Kassiererin. Neue Schriftführerin ist Beate Gleixner, die Kasse verwaltet jetzt Rita Fieser. Der Jahresmitgliedsbeitrag in der KFD steigt ab 1. Januar 2023 um zehn auf 30 Euro. Davon bleiben dem Ortsverband Harthausen 5,80 Euro. 22 Euro gehen an den Bundes-, der Rest an Diözesan- und Landesverband.

Vorstand/Leitungsteam

Christa Leibig (Sprecherin), Beate Gleixner (Schriftführerin), Beate Fieser (Kassiererin), Irene Bub und Ottilie Gönnheimer (Kassenprüferinnen), Hedwig Kögel (geistliche Leiterin), Ilona Heyd, Marita Fütterer, Rosemarie Grüner, Sylvia Knab.