Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Robin Klamm leitet das neu geschaffene Referat Brand- und Katastrophenschutz/Rettungsdienstbehörde bei der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises.

Robin Klamm ist am besten auf seinem Diensthandy zu erreichen. Der Neuhofener hat sein Büro zwar im Kreishaus in Ludwigshafen, aber er ist häufiger unterwegs, als er am Schreibtisch sitzt. Der 31-Jährige