Sie zählen zu den beliebtesten Haustieren: Katzen. Doch nicht jeder Katzenfreund lässt seinen Stubentiger kastrieren. Die Folge können unkontrollierte Vermehrung und ein elendes Dasein für streunende Katzen sein. Tierschützer wollen helfen.

Schon zum 17. Mal findet diese Initiative mit Unterstützung des Landesverbands Rheinland-Pfalz des Deutschen Tierschutzbundes statt, diesmal vom 17. bis 29. Januar. Laut dem Landesvorsitzenden Andreas Lindig stammen streunende Katzen vielfach von unkastrierten Freigänger-Katzen aus Privathaushalten ab, „müssen jeden Tag einen harten Kampf ums Überleben führen“ – und vermehren sich wiederum. Diesen Kreislauf soll die landesweite Kastrations-Aktion durchbrechen helfen.

Aus dem Rhein-Pfalz-Kreis machen der Tierschutzverein Schifferstadt – wieder zusammen mit den Partnervereinen in Haßloch und Speyer unter dem Motto „Drei Vereine – ein Ziel“ – und der Tierschutzverein Maxdorf mit. Dabei gibt es laut Mitteilung des Landesverbands für Kastrationen von Katzen und Katern nach vorherigem Antrag einen Zuschuss, die teilnehmenden Tierärzte unterstützen die Aktion.

Die Maxdorfer Tierschützer haben sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit längerer Pause wieder an den Katzen-Kastrationswochen beteiligt, erklärt Vorstandsmitglied Elisabeth Gramlich. In der Verbandsgemeinde gebe es glücklicherweise keine größeren wilden Populationen, aber der Tierschutzverein verzeichnete im vergangenen Jahr eine größere Anzahl von Fundtieren als sonst, „darunter auch sehr junge und unkastrierte Tiere“.

Tierärzte mit im Boot

Für die Aktion arbeitet dieser Tierschutzverein mit zwei Tierärzten zusammen, sagt sie. Jedoch würden nur Katzenbesitzer aus Maxdorf, Birkenheide und Fußgönheim angesprochen, „das würde sonst unser Budget sprengen“. Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Dass wegen Corona die sonst üblichen Aktionen wie Flohmärkte oder ähnliches, die Geld in die Kassen bringen, ausgefallen sind, mache sich natürlich schmerzlich bemerkbar. Auch fehle es dem Verein derzeit an Pflegestellen.

Wer nun meint, er habe ja nur eine Wohnungskatze, die nicht kastriert werden müsse, der könne schnell eines Schlechteren belehrt werden, sagt Elisabeth Gramlich. Zum einen sei es auch für den Besitzer sehr unangenehm, wenn eine Katze ständig rollig sei und ein Kater „duftend“ sein Revier markiere. Zum anderen sei auch so eine Wohnungskatze schnell ausgebüxt. Weil diese dann in „freier Wildbahn“ auch hilf- und orientierungslos sei, empfehlen die Tierschützer, den Stubentiger nicht nur kastrieren, sondern auch chippen und bei Tasso registrieren zu lassen.

Im bemitleidenswerten Zustand,

„Auf das erschütternde und traurige Elend von herumstreunenden, verwilderten Hauskatzen haben die Tierschutzvereine immer wieder aufmerksam gemacht“, heißt es im gemeinsamen Flyer der drei Vereine aus Schifferstadt, Haßloch und Speyer. Die Tiere befänden sich sehr oft in einem bemitleidenswerten Zustand, litten an Mangelerscheinungen, Krankheiten und Parasiten. Kastrieren sei einer der Schlüssel zur Eindämmung der Flut ungewollter Jungkatzen. Ein zweiter – so die Forderung der Vereine – „die konsequente Einführung einer Registrations- und Kastrationspflicht in den Gemeinden“. Laut dem Landesverband des Deutschen Tierschutzbundes haben in der Umgebung bisher nur die Städte Neustadt und Worms entsprechende Rechtsverordnungen zur Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen erlassen „und gehen so mit gutem Beispiel voran“.

Acht Tierärzte aus Speyer, Haßloch, Schifferstadt, Böhl-Iggelheim und Mutterstadt beteiligen sich laut den drei Nachbarvereinen an der Aktion. Katzenfreunde könnten einen Zuschuss bei den Tierschutzvereinen beantragen, wenn sie Katzen in diesem Zeitraum bei den teilnehmenden Tierärzten kastrieren lassen, heißt es.

Noch Fragen?

Tierschutzverein Maxdorf, Homepage tierschutz-maxdorf.de, E-Mail info@tierschutz-maxdorf.de, Telefon 01573 9663795;

Tierschutzverein Schifferstadt, www.tierschutzverein-schifferstadt.de, E-Mail tierschutz@tierschutzverein-schifferstadt.de, Telefon 06235 1202 oder 06231 7920;

1. Tierschutzverein Haßloch. www.tierschutzverein-hassloch.de, E-Mail tierschutzverein.hassloch@t-online.de, Telefon 06324 4944;