Die fünf Kastanienbäume in der Schulstraße in Harthausen sollen gefällt werden. Wie Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) informiert, beschädigten die Wurzeln schon seit vielen Jahren stark die Mauer, den Gehweg, die Straße sowie den Entwässerungskanal der Schule. Nach Angaben von Löffler ist nun auch die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung der Meinung, dass von den Bäumen eine Gefahr ausgeht und hat die Fällung und Wurzelfräsung empfohlen. Die fünf mehr als 50 Jahre alten Bäume sollen noch in diesem Winter entfernt werden. Löffler verspricht, dass an deren Stelle neue Bäume gepflanzt werden.