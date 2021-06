Die Museumsmeile in Fußgönheim ist ins Blickfeld eines Förderprogramms des Bundes geraten. Nach dem Heimat- und Kulturkreis erhält nun auch das Kartoffelmuseum eine Unterstützung.

50.000 Euro sind maximal möglich, 50.000 Euro sind es geworden. So viel bekommt das Fußgönheimer Kartoffelmuseum aus einem Bundesprogramm für Museen im ländlichen Raum. Geplant sind die Dachsanierung der ehemaligen Synagoge und der Außenanstrich des gesamten Gebäudekomplexes des Kartoffelmuseums. Außerdem soll das Dach neu isoliert werden.

Dass der Bund die Kultur im Rhein-Pfalz-Kreis fördert, freut auch die beiden zuständigen Bundestagsabgeordneten. „Es freut mich sehr, dass die Baumaßnahmen am Kartoffelmuseum damit auf einem guten Weg sind, und ich bin gespannt darauf, mir die Ergebnisse vor Ort anzusehen“, sagt Torbjörn Kartes (CDU). Und Doris Barnett (SPD) fügt hinzu: „Ich kenne das Museum – zu dem auch die ehemalige Synagoge gehört – schon lange und weiß, mit wie viel Liebe zum Detail die Mitglieder des Vereins für ihr Museum arbeiten.“ Gerade in Zeiten der Pandemie hätten vor allem kleine Museen Probleme, den Kontakt zu den Besuchern aufrecht zu erhalten und Einnahmen zu generieren.

Eine einheitliche Fassade

Das Kartoffelmuseum ist das zweite Museum in Fußgönheim, das aus dem Zwei-Millionen-Euro-Topf gefördert wird. Das Programm richtet sich gezielt an Museen im ländlichen Raum, deren Ausstellungen sich mit Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Ernährung, Gartenbau, Weinbau oder Fischerei beschäftigen. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass auch der Heimat- und Kulturkreis knapp 15.000 Euro erhält. Nach eigenen Angaben wies Kartes beide Vereine auf die Fördermöglichkeiten hin.

Der HKK zieht gerade mit dem Heimatmuseum vom Schloss in die ehemalige Bankfiliale um. Gemeinsam mit dem Kartoffelmuseum soll eine einheitliche Fassade der beiden benachbarten Einrichtungen geschaffen werden. So entsteht in Fußgönheim eine regelrechte Museumsmeile rund um das Bürgerhaus.