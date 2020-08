Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahrs müssen die Mitglieder des Verbandsgemeinderats am Mittwoch über die Lüftungsanlage der Karl-Wendel-Schule in Lambsheim entscheiden. Wie berichtet, braucht die Grundschule schnellstmöglich eine neue Anlage – besonders mit Blick auf die nicht nutzbaren Klassensäle und das Coronavirus. Die Verwaltung hat sich schon eine Variante ausgemacht. Doch die hat einen Haken.

Die ersten Schultage haben die Schüler der Karl-Wendel-Schule bereits im Provisorium verbracht. Weil sieben Klassenräume im A-Bau der Lambsheimer Grundschule laut den aktuell gültigen Hygieneplänen nicht für den Unterricht genutzt werden können, muss eine Übergangslösung herhalten: In der früheren Gemeindebücherei wurden vier Klassenzimmer eingerichtet, im D1- und D2-Trakt sowie im A-Trakt konnte man zum Schulbeginn die restlichen Schüler aus den betroffenen Räumen unterbringen. Das soll laut VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) auch bis zum Ende des Schuljahrs so bleiben.

Mehr Fenster heißt mehr Luft

Damit die Schule möglichst schnell eine neue Lüftungsanlage bekommt, sollen die Mitglieder des VG-Rats sich am Mittwoch in ihrer Sitzung nun für eine von drei von einem Fachingenieur zusammengetragenen Optionen entschieden. Variante eins sieht laut Sitzungsvorlage den Einbau von Oberlichtfenstern zum Kippen und Schwingflügeln über dem Brüstungsbereich vor. So solle die Fläche, über die frische Luft von außen in die Klassenzimmer strömen kann, vergrößert werden. Das Problem dabei: Öffnen kann man die Fenster nur bei gutem Wetter und angenehmen Temperaturen. Im Hochsommer verschafft diese Option keinerlei Abkühlung.

Die sieht Variante zwei durch den Einbau einer zentralen Lüftungsanlage vor. Laut Sitzungsvorlage soll in diesem Fall ein großes Klimagerät auf dem Dach der Schule aufgestellt werden – auf Kosten von Fläche für Fotovoltaikanlagen. Zu den Kosten für den Einbau käme laut Sitzungsvorlage ein Betrag von jährlich rund 7800 Euro für die Energiekosten.

Reith favorisiert Variante drei

Noch einen Schritt weiter geht Option drei: Hierbei soll jedes Klassenzimmer eine eigene, dezentrale Lüftungsanlage bekommen. „Das ist keine Klimaanlage, sondern eine Lüftung, die die Außen- und Raumluft miteinander vermischt“, erklärt VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) auf Anfrage. Ein halbrunder Stoffschlauch, der an den Decken der Klassenzimmer angebracht wird, verteile diese Luft über besonders feine Poren, so Reith. „Damit wäre auch das Problem der Zugluft umgangen.“ Der Vorteil: Die Temperatur und Lüftung könnten für jedes Klassenzimmer individuell geregelt, Fenster müssten nicht mehr geöffnet werden. „Außerdem kann man den Schlauch abnehmen und waschen“, sagt Reith und verweist auf mögliche hygienische Bedenken, vor allem mit Blick auf das Coronavirus.

Das Problem bei Variante drei: der Preis. „Da wären wir bei rund 300.000 Euro“, sagt Reith, „das wäre die teuerste Variante.“ 500.000 Euro hat die VG-Verwaltung im Doppelhaushalt 2020/21 für die Erneuerung der Lüftungsanlage zur Verfügung gestellt. Reith hofft auf eine Entscheidung für Variante drei. „Ich bin begeistert davon, nachdem wir uns das in einer Schule in Ramstein-Miesenbach angesehen haben.“ Außerdem hielte sich die Bauphase zeitlich in Grenzen. „Wir könnten noch in den Herbstferien anfangen und wären ein paar Monate später fertig.“

Termin

Die öffentliche Sitzung des VG-Rats findet am Mittwoch, 19. August, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Heßheim statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch die Vergabe der Gewerke für den Erweiterungsbau der Grundschule Beindersheim mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 610.000 Euro.