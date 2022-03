Aufatmen an der Karl-Wendel-Schule: Der Unterricht muss in der kommenden Woche doch nicht komplett ausfallen. Die Eltern der über 260 Grundschüler wurden am Freitag darüber informiert, dass die Rektorin der Maxdorfer Haidwaldschule einen eingeschränkten Schulbetrieb organisiert hat.

Ein Tag pro Klasse

Demnach vertritt Christine Sattler den erkrankten Leiter der von vielen Ausfällen im Lehrerkollegium und der Mitarbeiterschaft betroffenen Lambsheimer Schule. Es sei gelungen, für die nächste Woche einen Unterrichtsplan aufzustellen, bei dem pro Tag nur eine Klasse zu Hause bleiben müsse, heißt es in Sattlers Brief an die Eltern. Am Montag betrifft das die Klasse 1c, am Dienstag die 4c, am Mittwoch die 3a und am Donnerstag die Klasse 2b. Die Kinder würden mit Lernmaterial versorgt, sagt Sattler. Eine Notbetreuung sei möglich. In Absprache mit der Schulaufsichtsbehörde ADD werde versucht, kurzfristig eine Vertretungskraft einzustellen, damit bereits am Freitag wieder alle Klassen unterrichtet werden können.

Der Vorsitzende des Schulelternbeirats, Lars Pletscher, ist froh darüber. „Wir sind Frau Sattler sehr dankbar für diesen Einsatz, denn sie hat es an ihrer eigenen Schule momentan ja sicher auch nicht einfach.“ Er berichtet von einem Gespräch des Elternbeirats mit der ADD am Donnerstag, nachdem es von der Schulleitung geheißen hatte, die Schule werde „bis auf Weiteres“ geschlossen. Es sei erfreulich, dass nun doch schnell eine Lösung gefunden wurde.