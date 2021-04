Über die Auftragsvergabe für den Einbau von Lüftungsanlagen in zehn Klassenräume der Lambsheimer Karl-Wendel-Schule sollen die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim am Mittwoch, 21. April, ab 19 Uhr in einer Videokonferenz abstimmen.

Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund 260.700 Euro. Ausgeschrieben wurde getrennt nach den Gewerken Lüftungs- und Klimatechnik. Bei der Lüftungstechnik liegt das günstigste Angebot bei rund 185.100 Euro, bei der Klimatechnik bei circa 75.600 Euro. Weitere Auftragsvergaben für die Karl-Wendel-Schule (Trockenbau- und Dacharbeiten), die Grundschule Beindersheim (Decke im Lehrerzimmer, Elektro- und EDV-Kabelverlegung) und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Beindersheim (Architektenleistungen) stehen auf der Tagesordnung.

Auch Parken an der Kita ist Thema

Des Weiteren informiert die Verwaltung über den Stand der digitalen Ausstattung der Grundschulen und über das künftige Parkplatzkonzept an der Kindertagesstätte Lambiland in Lambsheim.

In die Sitzung können sich Bürger zuschalten. Die Zugangsdaten finden sich in einem Link auf der Internetseite www.lambsheim-hessheim.de. Auch die telefonische Einwahl unter 02195 9449 964 mit der Pin 673154772 ist möglich.