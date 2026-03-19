Der Angelsportverein ASV Kellmetschweiher veranstaltet am Karfreitag, 3. April, sein Backfischessen. Die Zanderfilets werden frisch eingelegt, paniert und knusprig gebacken mit Remouladensoße sowie Kartoffelsalat oder Brötchen serviert. Zusätzlich sind Calamares mit würziger Knoblauchsauce sowie Pommes im Angebot. Bereits um 10 Uhr soll alles für den gemütlichen Frühschoppen vorbereitet sein. Alle Speisen können in der Zeit von 11 bis 16 Uhr am Anglertreff – Mühlwiesenstraße, kurz vor der ehemaligen Liederkranzhalle – verzehrt oder abgeholt werden. Für Getränke ist ebenfalls gesorgt und Sitzmöglichkeiten, auch überdacht, sind ausreichend vorhanden. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine telefonische Vorbestellung unter 0157 79745098 bei Lothar Scheurer oder 0176 24802144 bei Michael Reichert bis spätestens 1. April erforderlich.