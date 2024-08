Ein junger Mann, der im Lambsheimer Außengebiet Kappenacker Nutztiere wie Schafe, Ziegen und Hühner in großer Anzahl gehalten hat, muss sich am Dienstag, 20. August, vor Gericht verantworten. Der 27-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis soll die Tiere, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, nicht ausreichend mit Futter und Wasser versorgt sowie die Einrichtungen nicht gereinigt haben. Auch habe er die Tiere nicht zu notwendigen tierärztlichen Behandlungen gebracht, weswegen sie krank geworden seien und gelitten hätten. Gegen die Missstände in dem großen Gartengebiet ging das Veterinäramt des Rhein-Pfalz-Kreises im Januar vor, nachdem ein Anlieger die Behörde und die Polizei verständigt hatte. Bei mehreren Einsätzen auf verschiedenen Parzellen wurden rund 250 Tiere gerettet. Die Verhandlung am Amtsgericht Frankenthal beginnt um 9.30 Uhr.