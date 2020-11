Im Internet, über eine App und eine Anzeigetafel am Ortsausgang wird schon bald die Belegung der 200 Park+Ride-Parkplätze am Bahnhof Böhl-Iggelheim sichtbar sein. Das teilt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit. Derzeit werde dafür die Technik installiert, dafür müssen Teile der Parkplätze abgesperrt werden.

Zurzeit werden die Parkplätze am Bahnhof Böhl-Iggelheim mit der neuen Parkplatz-Sensorik zur automatischen Ermittlung der Parkplatzbelegung ausgestattet, begonnen wurde damit auf dem Parkplatz Süd. Nach Fertigstellung könne dann in Echtzeit die Information über die Parkplatzbelegung sowohl über die myVRN-App als auch über die Webseite www.vrn.de in der interaktive Karte abgerufen werden. Darüber hinaus soll ein Parkleitsystem vor Ort eingerichtet werden. Damit erhalten Autofahrer zusätzlich am Ortsausgang von Iggelheim (Fahrtrichtung Böhl) über ein Anzeigeschild sofort Informationen über die Verfügbarkeit der Parkplätze.

Am Bahnhof Böhl-Iggelheim können Pendler zwei Standorte nutzen: den Parkplatz Nord mit 60 sowie den Parkplatz Süd mit 140 Stellplätzen. Auf dem Parkplatz Süd befinden sich des Weiteren zwei Stellplätze für Schwerbehinderte sowie zwei mit Ladesäulen für E-Fahrzeuge. Diese Parkplätze werden künftig einzeln angezeigt.

Mit der Einrichtung der neuen Sensoren zur automatischen Erfassung der Parkplatzbelegung wurde bereits auf dem Parkplatz Süd begonnen. Die Absperrung der Parkplätze erfolgt je nach Baufortschritt in Abstimmung mit der Gemeinde Böhl-Iggelheim. Der Einbau wird voraussichtlich zwei Wochen dauern, je nach Wetterlage. Das Projekt wird laut VRN im Zuge der „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert.